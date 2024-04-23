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Мэр Уфы прокомментировал страшное ДТП с пятью погибшими: меры приняты

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 23 апреля на оперативном совещании в администрации города прокомментировал страшное ДТП с пятью погибшими, которое произошло 19 апреля: «ВАЗ-2115» на выезде из города врезался в поливальную машину.

Источник: ГИБДД по РБ

«Безусловно, не можем пройти мимо чудовищного ДТП, которое произошло. Ребята все были молодыми — им бы жить да жить, как говорится. Выражаем слова соболезнования всем родным и близким, — сказал градоначальник. — Я так понимаю, что меры определенные приняты. Сегодня там, где произошла авария, состоялось выездное совещание. Принято решение перекрыть данный разворот. Эта территория будет полностью благоустроена, планируется ее озеленение».

Как информировал «Башинформ», минздрав Башкортостана направил психотерапевтов для оказания медицинской помощи родителям и ближайшим родственникам погибших в массовом ДТП на въезде в Уфу. В больнице по-прежнему находятся еще двое пострадавших — молодой человек в состоянии средней тяжести и девушка в крайне тяжелом состоянии.