Мэр Уфы прокомментировал страшное ДТП с пятью погибшими: меры приняты

«Безусловно, не можем пройти мимо чудовищного ДТП, которое произошло. Ребята все были молодыми — им бы жить да жить, как говорится. Выражаем слова соболезнования всем родным и близким, — сказал градоначальник. — Я так понимаю, что меры определенные приняты. Сегодня там, где произошла авария, состоялось выездное совещание. Принято решение перекрыть данный разворот. Эта территория будет полностью благоустроена, планируется ее озеленение».