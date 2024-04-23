Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона 19 апреля. Как ранее сообщил телеканал, трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Журналист работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.