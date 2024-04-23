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Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента ООО “Мультимедийный информационный центр “Известия”, город Москва (посмертно)”», — говорится в указе. В документе уточняется, что Еремин проявил мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона 19 апреля. Как ранее сообщил телеканал, трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Журналист работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Путин Владимир