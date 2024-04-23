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В Красноярске под суд пойдут бандиты Малиновского, жестоко избившие мужчину

Двух членов банды Малиновского будут судить за избиение бизнесмена, отказавшегося отдавать недвижимость.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске будут судить двух участников банды Ярослава Малиновского, которые избили мужчину. Об этом рассказали в прокуратуре.

Как сообщили в прокуратуре, в 2021 году житель Красноярска получил угрозы расправы от лидера преступной группировки Ярослава Малиновского. Криминальный авторитет потребовал от бизнесмена развестись с супругой и отдать ей недвижимость. В противном случае с ним обещали жестоко расправиться.

Мужчина решил развестись с супругой, но выполнять остальные условия отказался. Тогда после очередных угроз Малиновский попросил двух участников своего ОПГ избить мужчину.

Действуя по указанию, преступники вооружились кастетами и прибыли к дому жертвы. Там они подкараулили потерпевшего и избили его. Один из нападавших удерживал бизнесмена, второй наносил удары. Мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы лицевых костей.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в федеральный розыск объявлен ближний друг Ярослава Малиновского 29-летний Григорий Бегларян. Сам Малиновский также находится в международном розыске.