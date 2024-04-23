В Красноярске под суд пойдут бандиты Малиновского, жестоко избившие мужчину

Как сообщили в прокуратуре, в 2021 году житель Красноярска получил угрозы расправы от лидера преступной группировки Ярослава Малиновского. Криминальный авторитет потребовал от бизнесмена развестись с супругой и отдать ей недвижимость. В противном случае с ним обещали жестоко расправиться.