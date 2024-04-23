Школу № 157 в Самаре эвакуировали 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, в Самаре эвакуировали школу № 157 на улице Георгия Димитрова. Очевидцы в соцсетях писали, что около 9.00 появилось сообщение о минировании в школе.
Учащихся школы хотели распустить по домам. Но в итоге уроки в «заминированной» школе отменять не стали, и дети вернулись за парты.
Родители учеников и очевидцы рассуждают, какова же причина эвакуации. Возможно, сообщение о минировании оказалось ложным. Или есть вероятность, что в школе проводились учения. Комментариев от официальных органов из-за этого инцидента пока нет.