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Школу № 157 в Самаре эвакуировали 23 апреля

Занятия в эвакуированной самарской школе отменять не стали.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 апреля, в Самаре эвакуировали школу № 157 на улице Георгия Димитрова. Очевидцы в соцсетях писали, что около 9.00 появилось сообщение о минировании в школе.

Учащихся школы хотели распустить по домам. Но в итоге уроки в «заминированной» школе отменять не стали, и дети вернулись за парты.

Родители учеников и очевидцы рассуждают, какова же причина эвакуации. Возможно, сообщение о минировании оказалось ложным. Или есть вероятность, что в школе проводились учения. Комментариев от официальных органов из-за этого инцидента пока нет.