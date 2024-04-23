Трое парней напали на прохожего в Заельцовском парке Новосибирска

В Новосибирске в полицию обратился 32-летний мужчина. Он заявил, что на него в Заельцовском парке напали трое неизвестных. Злоумышленники избили его и забрали у мужчины 3 тысячи рублей.
Личности подозреваемых установили оперативники. Их скрутили по месту жительства при поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемым, по данным ГУ МВД по Новосибирской области, 20, 29 и лет и 31 год. Один из них ранее уже был судим.
На компанию возбудили уголовное дело за разбой. Подозреваемых отправили в СИЗО. Санкции части 4 статьи 162 УК РФ предусматривают до 15 лет лишения свободы.