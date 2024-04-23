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В Красноярском крае набирает обороты схема мошенничества с использованием зеркальных аккаунтов

ГУ МВД по Красноярскому краю сообщило о распространении в регионе нового способа мошенников красть деньги граждан, связанного с появлением зеркальных аккаунтов.

Их создают злоумышленники в мессенджерах и социальных сетях от имени руководителей предприятий либо различных ведомств. При этом выглядит обман максимально правдоподобно: совпадают имя, фамилия, отчество человека, зачастую преступники пользуются реальными фотографиями.

О сути схемы рассказал замначальника Главного следственного управления МВД по краю Иван Франц.

Так, сначала подчиненному (руководителю организации другого предприятия, с которыми сотрудничают потенциальные жертвы) поступает от начальника (бизнес-партнера) поручение или просьба. После этого с потерпевшим связываются представители якобы правоохранительных ведомств, которые сообщают об организованной в отношении него проверки, в связи с чем необходимо оказать содействие в виде получения кредитных средств или перевода личных накоплений, которые будут внесены на «безопасный счет», а в последующем возвращены обратно.

Жителей края просят быть бдительными и при поступлении подобного рода сообщений не стесняться связываться со своими руководителями или бизнес-партнерами и уточнять информацию.