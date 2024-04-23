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В Новосибирске 10-летний ребенок пострадал в ДТП

В Новосибирске сбили 10-летнего ребенка.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, в Ленинском районе регионального центра произошло ДТП, в котором пострадал мальчик.

По данным ГИБДД, инцидент произошел 23 апреля. В 12:30 водитель 1982 года рождения на «Фольксваген Поло» двигался по улице Ватутина. Напротив дома № 4 он наехал на мальчика 2014 года рождения. Школьник переходил дорогу по пешеходу.

Ребенка доставили в больницу. Характер травм уточняется.

Напомним, что в Новосибирске ребенок попробовал ландыши и попал в реанимацию.