В Новосибирске 10-летний ребенок пострадал в ДТП

По данным ГИБДД, инцидент произошел 23 апреля. В 12:30 водитель 1982 года рождения на «Фольксваген Поло» двигался по улице Ватутина. Напротив дома № 4 он наехал на мальчика 2014 года рождения. Школьник переходил дорогу по пешеходу.