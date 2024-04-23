В Омске снова провалился асфальт, перекрыв проезд

Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут девять дорог. Шесть из них отремонтируют по всей протяженности — 6-я Шинная, 60 лет Победы, Коммунальная, Волочаевская, Омская и Театральная площадь. За качеством проводимых работ ежедневно следят специалисты стройконтроля. Все дефекты подрядчикам необходимо устраняться на ходу, иначе контракты не будут считаться исполненными.