В Омске снова провалился асфальт, перекрыв проезд

В редакцию портала Om1.ru подписчик сообщил, что в Омске снова провалился асфальт, полностью перекрыв полосу для проезда. Это произошло рядом с домом по улице СибНИИСхоз, 7.
В городском администрации порталу Om1.ru сообщили, что специалисты УДХБ выехали на место для осмотра и выяснения причины провала.
Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут девять дорог. Шесть из них отремонтируют по всей протяженности — 6-я Шинная, 60 лет Победы, Коммунальная, Волочаевская, Омская и Театральная площадь. За качеством проводимых работ ежедневно следят специалисты стройконтроля. Все дефекты подрядчикам необходимо устраняться на ходу, иначе контракты не будут считаться исполненными.
Кроме того, Виталий Хоценко поручил перевести все капитальные ремонтные работы на ночной график.