48-летний отец Станислав Варзаносов из Пермского края погиб на СВО

Военнослужащий родился 18 марта 1976 года. Он окончил профессиональное училище № 79 и продолжительное время жил в деревне Нижнее Городище. Станислав отправился на военную службу по контракту в феврале 2024 года. Он служил в должности стрелка мотострелкового батальона. «Отличительная черта Станислава — это доброта к окружающим, готовность прийти на помощь и никого не оставить в беде», — рассказали в муниципалитете.