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48-летний отец Станислав Варзаносов из Пермского края погиб на СВО

О дате прощания будет сообщено позднее.

Отец Станислав Варзаносов из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 48-ми лет, сообщает администрация Частинского муниципального округа.

Военнослужащий родился 18 марта 1976 года. Он окончил профессиональное училище № 79 и продолжительное время жил в деревне Нижнее Городище. Станислав отправился на военную службу по контракту в феврале 2024 года. Он служил в должности стрелка мотострелкового батальона. «Отличительная черта Станислава — это доброта к окружающим, готовность прийти на помощь и никого не оставить в беде», — рассказали в муниципалитете.

Он был отцом, сыном и братом. Похороны мужчины пройдут в посёлке Зюкайка в Верещагинском районе на малой родине бойца. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.