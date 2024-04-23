48-летний отец Станислав Варзаносов из Пермского края погиб на СВО

Отец Станислав Варзаносов из Пермского края погиб на специальной военной операции в возрасте 48-ми лет, сообщает администрация Частинского муниципального округа.
Военнослужащий родился 18 марта 1976 года. Он окончил профессиональное училище № 79 и продолжительное время жил в деревне Нижнее Городище. Станислав отправился на военную службу по контракту в феврале 2024 года. Он служил в должности стрелка мотострелкового батальона. «Отличительная черта Станислава — это доброта к окружающим, готовность прийти на помощь и никого не оставить в беде», — рассказали в муниципалитете.
Он был отцом, сыном и братом. Похороны мужчины пройдут в посёлке Зюкайка в Верещагинском районе на малой родине бойца. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.