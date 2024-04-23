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В Челябинске после обрушения козырька подъезда возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в доме по улице Салютной в Тракторозаводском районе этой весной.

Происшествием заинтересовались в Следственном комитете после нескольких обращений в соцсетях.

Как отметили в СК России, директор и сотрудники УК надлежащим образом не содержали общее имущество в доме, в результате чего в марте на одном из подъездов рухнул козырек.

Следственные органы возбудили уголовное дело на директора управляющей компании по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

ЖКХ