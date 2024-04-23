ФСБ пресекла теракт в Брянске

Сотрудники ФСБ задержали в Брянске гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта по заданию «представителей запрещенной террористической организации». У него было изъято самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.