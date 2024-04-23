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ФСБ пресекла теракт в Брянске

Сотрудники ФСБ задержали в Брянске гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта по заданию «представителей запрещенной террористической организации». У него было изъято самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — сообщил Центр общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и участии в террористическом сообществе (ч. 3 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5). Максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, составляет 20 лет лишения свободы.

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ФСБ