Самолет, вылетевший из Екатеринбурга, столкнулся с птицей

По данным канала, инцидент произошел сегодня, 23 апреля, в 05:08 по местному времени. Самолет совершал рейс PBD404 по маршруту Екатеринбург (Кольцово) — Москва (Внуково). На высоте 1,06 км произошло столкновение с птицей. Командир воздушного судна сигнал бедствия не подавал. КВС принял решение продолжить маршрут по назначению.