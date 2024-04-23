В Новосибирске осудили мужчину, собиравшегося воевать на стороне Украины

Суд приговорил сибиряка к 10 годам лишения свободы. Первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев и лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на срок 2 года.