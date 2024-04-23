В Новосибирске осудили мужчину, собиравшегося воевать на стороне Украины

Житель Новосибирска Александр Матхеев был осужден за попытку присоединиться к боевым действиям на стороне Украины. Он собирался воевать против Вооруженных сил Российской Федерации. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале 2-й Восточный окружной военный суд.
Матхеев, испытывая недовольство политическим режимом в России, через Telegram связался с неизвестным лицом, чтобы вступить в ряды признанной террористической организации «Легион “Свобода России”*. Его конечной целью было участие в боевых действиях против российских войск на территории Украины.
Следуя инструкциям своего координатора, Матхеев приобрел военное и тактическое снаряжение, а также билеты на поезд для выезда из России. Однако сотрудники УФСБ России пресекли его действия, задержав мужчину в зале ожидания железнодорожного вокзала. Кроме того, было установлено, что Матхеев размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, пропагандирующие терроризм.
Суд приговорил сибиряка к 10 годам лишения свободы. Первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев и лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на срок 2 года.
*признана решением Верховного Суда Российской Федерации террористической организацией
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