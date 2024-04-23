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Патрульная машина полиции сбила мопедиста в Алматы

В Алматы машина патрульной полиции сбила мопедиста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видеоролик был опубликован в телеграм-канале. На видео патрульная машина поворачивает налево и при совершении маневра сбивает движущегося по автобусной полосе мопедиста.

В департаменте полиции сообщили, что данное дорожно-транспортное происшествие имело место в Жетысуском районе Алматы.

«Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту. Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной. От медицинской помощи он отказался».

сообщили в полиции.

Факт ДТП зарегистрирован. Водитель патрульной автомашины Chevrolet привлечен к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд.