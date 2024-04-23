Трамвай сошел с рельсов из-за ДТП с грузовиком в Петербурге

Трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Судя по всему, фура не рассчитала свои габариты и влетела в общественный транспорт, а от удара вагон стащило на проезжую часть. О случившемся рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Между тем, из-за ДТП трамвайное движение на проспекте встало в обе стороны. Поэтому трассы трамваев № 24 и 27 пришлось временно изменить.
— Трамвай № 24 следует от конечного пункта «Перекупной пер» по действующей трассе до конечной станции «Обуховский завод»; трамвай № 27 едет от конечной станции «станция Оккервиль» по действующей трассе до конечной станции «Обуховский завод», — сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».