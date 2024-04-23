Трамвай сошел с рельсов из-за ДТП с грузовиком в Петербурге

Трамвай сошел с рельсов после столкновения с грузовиком на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Судя по всему, фура не рассчитала свои габариты и влетела в общественный транспорт, а от удара вагон стащило на проезжую часть. О случившемся рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».