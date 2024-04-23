Центральный аппарат СК РФ отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова

В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлен доклад после обращения матери пропавшей в Дагестане спортсменки. Об этом сообщили в инфоцентре ведомства.
Ростовская студентка Анна Цомартова поехала в Каспийск в феврале 2024 года. После того, как она проиграла на соревнованиях по тайскому боксу, девушка исчезла. Предполагается, что она отдала смартфон брату и пошла гулять по набережной Каспийского моря.
Родственники девушки сообщают, что её тело не нашли в воде. Они считают, что студентку могли похитить. Версию о самоубийстве отвергли сразу, не подтвердилась и версия о романтическом побеге влюблённых. Накануне девушке исполнилось 22 года.