Центральный аппарат СК РФ отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова

Ростовская студентка Анна Цомартова поехала в Каспийск в феврале 2024 года. После того, как она проиграла на соревнованиях по тайскому боксу, девушка исчезла. Предполагается, что она отдала смартфон брату и пошла гулять по набережной Каспийского моря.