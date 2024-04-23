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Центральный аппарат СК РФ отреагировал на пропажу спортсменки из Ростова

Девушка уехала в Дагестан и там исчезла.

Источник: РИА "Новости"

В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет представлен доклад после обращения матери пропавшей в Дагестане спортсменки. Об этом сообщили в инфоцентре ведомства.

Ростовская студентка Анна Цомартова поехала в Каспийск в феврале 2024 года. После того, как она проиграла на соревнованиях по тайскому боксу, девушка исчезла. Предполагается, что она отдала смартфон брату и пошла гулять по набережной Каспийского моря.

Родственники девушки сообщают, что её тело не нашли в воде. Они считают, что студентку могли похитить. Версию о самоубийстве отвергли сразу, не подтвердилась и версия о романтическом побеге влюблённых. Накануне девушке исполнилось 22 года.

СК