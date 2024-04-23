Урок с пристрастием. В Джизаке первоклашек заставили держать над головой стулья за несделанное домашнее задание. Видео

Инцидент случился в школе № 5 Зарбдарского района Джизакской области 22 апреля на уроке английского языка у 1 «А» класса. Оказалось, что подобным способом 25-летняя учительница наказала первоклашек, не сделавших домашнее задание. Дети должны были стоять с поднятыми над головой стульями в то время, пока выполнившие задание ученики сдавали свою домашку.
Экзекуции, видео которой преподаватель сняла самолично, подверглись шесть мальчиков и семь девочек. Учительница скинула запись в родительскую Telegram-группу, а позднее кадры попали в сеть.
Эта ситуация заинтересовала детского омбудсмана, теперь дело расследуют сотрудники органов внутренних дел Зарбдарского района.
«Применение различных форм насилия или воспитательных мер, основанных на насилии в отношении детей, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение запрещено законом и влечет за собой ответственность», — подчеркивается в сообщении уполномоченного по правам ребенка.