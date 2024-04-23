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Урок с пристрастием. В Джизаке первоклашек заставили держать над головой стулья за несделанное домашнее задание. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Своеобразные методы воспитания использовала учительница первоклассников в Джизаке. Она велела детям поднять стулья над головой во время урока за невыполненное домашнее задание, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Инцидент случился в школе № 5 Зарбдарского района Джизакской области 22 апреля на уроке английского языка у 1 «А» класса. Оказалось, что подобным способом 25-летняя учительница наказала первоклашек, не сделавших домашнее задание. Дети должны были стоять с поднятыми над головой стульями в то время, пока выполнившие задание ученики сдавали свою домашку.

Экзекуции, видео которой преподаватель сняла самолично, подверглись шесть мальчиков и семь девочек. Учительница скинула запись в родительскую Telegram-группу, а позднее кадры попали в сеть.

Эта ситуация заинтересовала детского омбудсмана, теперь дело расследуют сотрудники органов внутренних дел Зарбдарского района.

«Применение различных форм насилия или воспитательных мер, основанных на насилии в отношении детей, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение запрещено законом и влечет за собой ответственность», — подчеркивается в сообщении уполномоченного по правам ребенка.

образование