ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» для проверки публикаций СМИ

По словам Гостева, ФСИН отреагировала на публикации СМИ по поводу ситуации в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области «Черный дельфин» для пожизненно осужденных. «Направили туда комиссию из центрального аппарата (ФСИН), для того чтобы на месте объективно посмотреть, убедиться — так это или нет», — сообщил он, отвечая на вопросы журналистов.
Он пообещал сообщить о результатах проверки.
Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о якобы неправомерных действиях в отношении заключенных со стороны сотрудников ИК-6. В своем телеграм-канале она сообщила, что получила обращение в защиту прав заключенных этой колонии. «Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — написала Москалькова.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем телеграм-канале написала, что перенаправила Москальковой сообщения от заключенных этой колонии, которые «сообщили об избиениях и пытках» и о том, что «они регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве».