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В самолёт, летевший в Омск, ударила молния

На борту лайнера было обнаружено повреждение.

Источник: Om1.ru

В Омске 21 апреля приземлился самолёт из Сургута авиакомпании Utair. На борту лайнера были обнаружены следы от удара молнии, пишет телеграм-канал Aviaincident. В передней части фюзеляжа имелась царапина, были повреждены две заклёпки. Дефекты были выявлены во время послеполётного осмотра.

В омском аэропорту были проведены необходимые восстановительные работы и самолёт успешно вылетел в Тюмень.

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске экстренно приземлился самолёт из Москвы. Причиной посадки стало то, что на борту находился больной пассажир. Изначально лайнер летел в Барнаул. Также мы писали о том, что пассажирку рейса Москва-Омск привлекли к административной ответственности — она закрылась в туалете прямо во время полёта самолета и курила.