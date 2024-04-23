В самолёт, летевший в Омск, ударила молния

Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что в Омске экстренно приземлился самолёт из Москвы. Причиной посадки стало то, что на борту находился больной пассажир. Изначально лайнер летел в Барнаул. Также мы писали о том, что пассажирку рейса Москва-Омск привлекли к административной ответственности — она закрылась в туалете прямо во время полёта самолета и курила.