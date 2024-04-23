Кабина лифта с человеком внутри рухнула в ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде

Напомним, 15 декабря 2023 года 49-летний мастер по обслуживанию и ремонту лифтов вместе с напарником прибыли на улицу Советскую в Павлове. Отпирая двери шахты лифта, мастер упал с высоты второго этажа в приямок лифта. В результате этого он получил множественные травмы и переломы. А 19 декабря стало известно, что мужчина скончался в больнице.