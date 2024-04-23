Кабина лифта с человеком внутри рухнула в ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде кабина лифта в ТРЦ «Океанис» упала в тот момент, когда в ней находился рабочий. Выяснение обстоятельств и причин произошедшего проконтролирует главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской гострудинспекции.
Несчастный случай произошел в торгово-развлекательном центре «Океанис» утром 22 апреля. 47-летний монтажник ремонтировал лифт, когда тот упал. Мужчина получил множественные травмы. Пока характер и степень их тяжести неизвестны. Ожидается медицинское заключение.
Сотрудник Гострудинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проверяют, официально ли был устроен пострадавший.
Напомним, 15 декабря 2023 года 49-летний мастер по обслуживанию и ремонту лифтов вместе с напарником прибыли на улицу Советскую в Павлове. Отпирая двери шахты лифта, мастер упал с высоты второго этажа в приямок лифта. В результате этого он получил множественные травмы и переломы. А 19 декабря стало известно, что мужчина скончался в больнице.