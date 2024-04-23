Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ферганы спрятался в колодце от уплаты алиментов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ферганской области мужчину, задолжавшего алименты своему ребенку, правоохранители нашли в колодце, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

После развода с женой житель Алтыарыкского района материально не поддержал своего ребенка. Мать ребенка обратилась в суд с требованием о взыскании алиментов.

Несмотря на постановление суда, отец не стал выплачивать алименты. В результате долг превысил 10 миллионов сумов. Тогда мужчина исчез, сказав всем, что уедет на заработки в Ташкент.

Государственный судебный пристав выдал ордер на его розыск. Правоохранители выяснили, что мужчина вернулся из Ташкента. Однако родственники должника сообщили инспекторам, что домой он не возвращался. В ходе обыска были осмотрены все комнаты, в итоге должника нашли в недавно выкопанном колодце во дворе дома.

Сообщается, что разыскиваемого передали государственному судебному приставу.