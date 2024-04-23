Житель Ферганы спрятался в колодце от уплаты алиментов

Государственный судебный пристав выдал ордер на его розыск. Правоохранители выяснили, что мужчина вернулся из Ташкента. Однако родственники должника сообщили инспекторам, что домой он не возвращался. В ходе обыска были осмотрены все комнаты, в итоге должника нашли в недавно выкопанном колодце во дворе дома.