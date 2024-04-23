Самокат чуть не сжег своего владельца в Петербурге

Владелец устройства отправился в больницу с ожогами левой стопы. Самопроизвольное возгорание могло произойти после неудачной попытки владельца отремонтировать аккумуляторную батарею, которая никак не хотела заряжаться.
Самовозгорание личных самокатов происходят регулярно. Среди основных причин — некачественные аккумуляторы, грубые нарушения условий эксплуатации, а также использование несертифицированных зарядных устройств. Так, в августе 2023 года в жилой квартире произошел пожар — воспламенилась литий-ионная батарея электросамоката. В результате пострадали трое детей, которые в момент возгорания находились в квартире. Аналогичный случай произошел в прошлом году и в Нижнем Новгороде, где владелец самоката погиб от многочисленных ожогов.
В масштабах страны возгорания самокатов происходят регулярно. Практически еженедельно в сводки попадают пожары в жилых домах и квартирах, травмы владельцев и их семей от ожогов и ядовитого дыма. Процесс зарядки занимает длительное время, поэтому заряжать электросамокаты, как правило, предпочитают ночью. Во время сна почувствовать угрозу значительно сложнее, что увеличивает шансы на печальный исход.
Эксперты рекомендуют владельцам личных электросамокатов и иных электрических средств индивидуальной мобильности производить зарядку под присмотром, а также вне жилых помещений. Возместить ущерб при пожаре в своей квартире и соседних помещениях поможет своевременное страхование имущества и гражданской ответственности.
Ранее активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» собрали подписи более 350 петербуржцев, чтобы попытаться организовать референдум о запрете прокатных самокатов. По данным аналитики операторов кикшеринга, в 2023 году сервисами аренды воспользовалось почти 40% жителей Северной столицы, совершивших более 30 миллионов поездок. В случае запрета или существенного ограничения доступности прокатных самокатов, по мнению экспертов, их место займут личные СИМ. Поездки и качество технического обслуживания личных СИМ, в сложившихся правовых реалиях, никто не контролирует.