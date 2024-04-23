Самокат чуть не сжег своего владельца в Петербурге

Ранее активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» собрали подписи более 350 петербуржцев, чтобы попытаться организовать референдум о запрете прокатных самокатов. По данным аналитики операторов кикшеринга, в 2023 году сервисами аренды воспользовалось почти 40% жителей Северной столицы, совершивших более 30 миллионов поездок. В случае запрета или существенного ограничения доступности прокатных самокатов, по мнению экспертов, их место займут личные СИМ. Поездки и качество технического обслуживания личных СИМ, в сложившихся правовых реалиях, никто не контролирует.