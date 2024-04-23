Пропавшего мужчину нашли мертвым в Темиртау

19 апреля спасатели обнаружили тело мужчины в районе первой береговой насосной станции Самаркандского водохранилища.
Рыбака, ушедшего на промысел и не вернувшегося домой к назначенному времени, искали более 20 дней. В поисках пропавшего принимали участие спасатели и волонтеры.
Подробности рассказали в ДЧС Карагандинской области.
«В городе Темиртау на Самаркандском водохранилище в районе зоны отдыха “Изба” в 12.20 19 апреля силами ДЧС в 70 метрах от берега на поверхности воды в камышовой зоне обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Он находился в одежде», — сообщили в ведомстве.
В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.