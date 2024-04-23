В Пермском крае подтоплены 38 придомовых территорий

Всего с начала паводка были затоплены 31 придомовая территория в Чусовском городском округе и 7 территорий в Александровске. Также отмечается, что низководные мосты в селе Моховое Кунгурского муниципального округа расположены слишком низко над водой и их сезонно затапливает кратковременно, но по близости имеется объездная дорога и пешеходный мост.