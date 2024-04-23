В Пермском крае подтоплены 38 придомовых территорий

Всего с начала паводка были затоплены 31 придомовая территория в Чусовском городском округе и 7 территорий в Александровске. Также отмечается, что низководные мосты в селе Моховое Кунгурского муниципального округа расположены слишком низко над водой и их сезонно затапливает кратковременно, но по близости имеется объездная дорога и пешеходный мост.
По данным Пермского ЦГМС после сильного потепления по всей территории региона прогнозируется значительное похолодание, в связи, с чем на большинстве рек края сейчас формируются пики весеннего половодья, в том числе там, где уже достигнуты отметки неблагоприятных явлений, на реках Чусовая и Усьва в Чусовском городском округе, Лытва в Александровском муниципальном округе.
В краевом МЧС заявили, что регион готов к активной фазе весеннего половодья, а при ухудшении обстановки — к оперативному реагированию служб на возникновение происшествий на ранней стадии и недопущению перерастания их в ЧС.