В Нижнем Тагиле почтили память погибшего на СВО экс-сотрудника ФСИН

В Нижнем Тагиле 22 апреля сотрудники местной исправительной колонии № 13 простились с бывшим сослуживцем. Станислав Дерябин погиб на спецоперации в январе 2023 года, а 21 апреля 2024 года ему могло исполниться 39 лет.
— Майор внутренней службы в отставке Станислав Дерябин в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации проходил службу с сентября 2006 года и начинал с младшего инспектора отдела охраны, уволен с правом на пенсию с должности старшего инспектора отдела охраны в июле 2019 года, — сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.
Известно, что бывший сотрудник колонии был мобилизован 27 сентября 2022 года. Он погиб 10 января 2023 года в селе Червонопоповке Кременного района в Луганской Народной Республике. Взвод Станислава Дерябина попал под обстрел реактивной системы залпового огня «Град». Вместе с тагильчанином погиб еще один солдат. Станислава Дерябина посмертно наградили Орденом Мужества.