В Нижнем Тагиле почтили память погибшего на СВО экс-сотрудника ФСИН

— Майор внутренней службы в отставке Станислав Дерябин в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации проходил службу с сентября 2006 года и начинал с младшего инспектора отдела охраны, уволен с правом на пенсию с должности старшего инспектора отдела охраны в июле 2019 года, — сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.