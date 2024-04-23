Прозоров заявил, что за покушением стоит СБУ, один из координаторов живет в Варшаве

«Могу в общих чертах, конечно, сказать, за покушением стоит СБУ, можно сказать, мои бывшие коллеги. Про западный след, пока мнение неизвестно. Кроме того, вот говорили, что одна из координаторов этого теракта, она проживает в Варшаве, но она выходец с Украины, поэтому не факт, что там присутствуют, опять же, западные спецслужбы и их деятельность», — сказал Прозоров в первом после покушения на него интервью ТАСС, отметив, что не может разглашать детали следствия.