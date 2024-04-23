В Петербурге поймали интернет-мошенника, активировавшего аккаунты курьеров

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по предварительным данным, подозреваемый с 2022 года с помощью специального программного обеспечения получал «неправомерный доступ» к малоактивным и брошенным интернет-аккаунтам работников сервисов доставок. Для получения заказов по транспортировке товаров фигурант имитировал высокую активность и оставлял положительные отзывы, что повышало рейтинг аккаунтов.
«Аферист принимал только те заказы, которые предполагали доставку дорогостоящих покупок с оплатой наличными. Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги присваивал. Затем отправлял в торговую организацию поддельные чеки о переводе средств на ее счет. В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба», — пояснила Волк.
По ее словам, как только служба доставки начинала принимать ограничительные меры, аферист подыскивал сообщников, которые за вознаграждение регистрировали на свое имя новые аккаунты курьеров и предоставляли к ним доступ.
Несмотря на то, что при передаче товара покупателю фигурант скрывал лицо с помощью медицинских масок, шарфов и головных уборов, полицейские установили его личность и задержали. Сейчас мужчина арестован.
Следователями полиции в Калининском, Красносельском, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга возбуждено 12 уголовных дел по статье о мошенничестве. Правоохранители устанавливают все эпизоды противозаконной деятельности «курьера».