В Петербурге поймали интернет-мошенника, активировавшего аккаунты курьеров

«Аферист принимал только те заказы, которые предполагали доставку дорогостоящих покупок с оплатой наличными. Он привозил товар из магазина покупателю, а полученные деньги присваивал. Затем отправлял в торговую организацию поддельные чеки о переводе средств на ее счет. В результате продавцам была вынуждена платить сервисная служба», — пояснила Волк.