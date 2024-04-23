Младший сержант Денис Сучков из Пермского края погиб на СВО

Житель Пермского края, младший сержант Денис Сучков погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Березников.
Как рассказали в муниципалитете, он погиб во время исполнения служебного долга. Прощание с военнослужащим пройдёт 24 апреля в КДЦ в Березниках. Панихида начнётся в 11:00.
Администрация города выразила соболезнования родным и близким земляка.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об Андрее Борчанинове из Березников, который погиб на специальной военной операции. Церемония прощания с мужчиной состоялась 23 апреля.