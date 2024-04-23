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Младший сержант Денис Сучков из Пермского края погиб на СВО

Он умер во время исполнения служебного долга.

Житель Пермского края, младший сержант Денис Сучков погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Березников.

Как рассказали в муниципалитете, он погиб во время исполнения служебного долга. Прощание с военнослужащим пройдёт 24 апреля в КДЦ в Березниках. Панихида начнётся в 11:00.

Администрация города выразила соболезнования родным и близким земляка.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об Андрее Борчанинове из Березников, который погиб на специальной военной операции. Церемония прощания с мужчиной состоялась 23 апреля.