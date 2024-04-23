«Один женился месяц назад, а второй был на его свадьбе». В Перми в ДТП на шоссе Космонавтов погибли два друга

— 22 марта моему сыну Владимиру исполнилось всего 20 лет, — рассказала «КП» мама погибшего Наталья. — А 9 февраля он женился, его девочка стала вдовой. Анджей был у него на свадьбе, они дружили. Сын оказывал первую помощь, когда друга сбила машина. Куда водитель так торопился? Он забрал у меня сына. Как теперь мне жить? А он как с этим будет жить?