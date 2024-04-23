«Один женился месяц назад, а второй был на его свадьбе». В Перми в ДТП на шоссе Космонавтов погибли два друга

В Перми в ночь на 22 апреля произошло ДТП, в котором погибли два пешехода. Авария случилась на шоссе Космонавтов около 0.06.
Как рассказали в полиции Прикамья, в сторону улицы Одоевского ехал автомобиль «Ниссан Алмера», за рулем был 19-летний водитель.
На перекрестке с улицей Братьев Игнатовых он проехал на красный сигнал светофора и сбил 20-летнего Анджея, который также переходил дорогу на «красный». Друг пешехода Владимир и еще несколько очевидцев ДТП бросились ему на помощь. Когда они склонились над пострадавшим, в них на полном ходу въехал автомобиль «БМВ». По информации полиции, 35-летний водитель иномарки ехал на разрешающий сигнал светофора.
Несколько человек успели среагировать и отбежали, машина переехала лежащего на дороге Анджея и сбила Владимира. По словам очевидцев, Владимир отлетел от автомобиля на несколько десятков метров, удар был сильным. Два друга погибли на месте аварии, приехавшие медики лишь констатировали смерть.
— По результатам освидетельствования установлено, что оба водителя были трезвы, — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. — В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Анджей и Владимир были друзьями. Они вместе учились в Пермском колледже транспорта и сервиса, Владимир был судомеханик-моторист.
— 22 марта моему сыну Владимиру исполнилось всего 20 лет, — рассказала «КП» мама погибшего Наталья. — А 9 февраля он женился, его девочка стала вдовой. Анджей был у него на свадьбе, они дружили. Сын оказывал первую помощь, когда друга сбила машина. Куда водитель так торопился? Он забрал у меня сына. Как теперь мне жить? А он как с этим будет жить?
Анджей родом из Кунгура, последние годы жил в Перми, у него была девушка. У парня непростая судьба, когда он был маленьким, его мама умерла. По словам родственников, она была писательницей.
— Имя она ему такое дала, оно польское, переводится как ангел, — рассказала родственница погибшего. — Потом от жил в детском доме, затем под опеку его взял крестный отец и его жена. Но и там случилась беда в семье, мама оказалась в местах лишения свободы.
Друзья из Кунгура говорят, что Анджей в школьные годы увлекался спортом, у него хорошо получалось рисовать, а когда он закончил колледж, ходил в навигацию.