В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером

Как отметили в пресс-службе УМВД, произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и сообщила директору, а тот — в полицию. «Пятиклассники мешали делать домашнее задание на перемене, чтобы их испугать, я представился диктатором и заставлял их отдать приветствие», — заявил сотрудникам МВД 17-летний подросток.