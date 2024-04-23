В Нижегородской области десятиклассник представился Гитлером

Ранее местный Telegram-канал NewsNN опубликовал информацию о том, что в одной из школ города Кстово десятиклассник назвался Гитлером и заставлял пятиклассников приветствовать его поднятием руки под соответствующие лозунги.
Как отметили в пресс-службе УМВД, произошедшее увидела учительница, вошедшая в класс, и сообщила директору, а тот — в полицию. «Пятиклассники мешали делать домашнее задание на перемене, чтобы их испугать, я представился диктатором и заставлял их отдать приветствие», — заявил сотрудникам МВД 17-летний подросток.
В отношении школьника составлен протокол по статье 20.3 КоАП (Пропаганда нацистской атрибутики или символики), а в отношении его матери — по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Материалы направлены для принятия решения в районную комиссию по делам несовершеннолетних.
«Также несовершеннолетнему выдано официальное предостережение о недопустимости совершения противоправных действий», — подчеркивается в сообщении.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.