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Мопедист и патрульная машина столкнулись в Алматы

В Алматы мопедист врезался в патрульную машину, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik.com

Видео столкновения мопедиста с авто появилось в одном из телеграм-каналов. По данным департамента полиции, данное дорожно-транспортное происшествие случилось в Жетысуском районе города.

— Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов, совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту. Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной. От медицинской помощи он отказался.

сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Факт ДТП зарегистрирован. Водитель патрульной автомашины Chevrolet привлечен к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд.