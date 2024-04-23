Мопедист и патрульная машина столкнулись в Алматы

Видео столкновения мопедиста с авто появилось в одном из телеграм-каналов. По данным департамента полиции, данное дорожно-транспортное происшествие случилось в Жетысуском районе города.
— Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов, совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту. Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной. От медицинской помощи он отказался.
Факт ДТП зарегистрирован. Водитель патрульной автомашины Chevrolet привлечен к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд.