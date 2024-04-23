«Оказал сопротивление»: пассажира задержали в аэропорту Астаны

К слову, с начала 2024 года сотрудниками департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений было выявлено и привлечено к ответственности 26 330 правонарушителей, в том числе за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — 1 992, за мелкое хулиганство — 219, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа — 23.