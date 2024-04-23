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«Оказал сопротивление»: пассажира задержали в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны полицейские задержали нетрезвого пассажира, подробнее рассказывает Tengri Travel.

Источник: Агентство «Москва»

Инцидент произошел во время прохождения досмотра пассажира авиарейса сообщением Астана — Алматы.

Сообщается, что 38-летний житель Алматы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в общественном месте, не реагируя на замечания сотрудников службы досмотра.

«В ходе выяснения обстоятельств мужчина не выполнил законные требования представителей власти. Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции».

говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции на транспорте.

Уточняется, что задержанный привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. На него наложен штраф в размере 5 МРП (около 18 460 тенге).

«Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в суд для рассмотрения. Данный гражданин ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство в течении года».

сообщили в пресс-службе.

К слову, с начала 2024 года сотрудниками департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений было выявлено и привлечено к ответственности 26 330 правонарушителей, в том числе за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — 1 992, за мелкое хулиганство — 219, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа — 23.