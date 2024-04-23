Суд над Бишимбаевым: как прошло заседание от 23 апреля

Кроме того, в суде допросили Гульнару Насырбекову, которая 9 ноября приезжала к Бишимбаеву на встречу в ресторан BAU. Она сообщила, что с Бишимбаевым они являются одноклубниками по фитнесу, а также в гольф-клубе.