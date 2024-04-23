Неожиданный поворот: Подозреваемый в убийстве 19-летней беременной девушки может оказаться «дурлештским маньяком», застрелившим в 2011-м влюбленную парочку

Глава ГИП Виорел Чернауцяну не исключил, что похитивший и предположительно жестоко убивший 19-летнюю беременную девушку из Оргеева бывший полицейский Георге Которобай может оказаться «Дурлештским маньяком».
— Как версия — не исключено, разрабатываются абсолютно все версии, — заявил глава ГИП.
Напомним, 13 лет назад, в 2011 году, двое молодых людей, Ольга и Илие, были найдены застреленными в машине, в поле в столичном пригороде Дурлешты, а их убийца не установлен до сих пор.
По этому делу было 800 подозреваемых и проведено более 200 обысков, которые так ничего и не дали.
По обвинению в совершении этого преступления невиновный провел за решеткой около шести лет. Он был освобожден, реабилитирован и Высшая судебная палата обязала государство выплатить ему 1,5 миллиона леев в качестве возмещения морального ущерба.