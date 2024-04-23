Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд оставил под стражей певца Шарлота

Продлен срок ареста исполнителя Эдуарда Шарлота. Решение принял Кировский районный суд Самары во вторник, 23 апреля. Об этом «Ъ-Волга» сообщил адвокат певца Алексей Лапузин.

Источник: Коммерсантъ

«Продлили стражу до 29 мая включительно», — уточнил собеседник издания.

В отношении Эдуарда Шарлота были возбуждены три уголовных дела: два — о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно — об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Поводом для этого стала публикация исполнителем в Сети видеороликов с его участием артиста.

На одном из них Эдуард Шарлот разрывает руками ленту в форме буквы Z в цветах георгиевской ленточки и наступает на нее ногами. На втором видео обнаженный музыкант перепевает песню «День Победы» композитора Давида Тухманова. В ней артист высмеивает падение курса российского рубля. Еще на одном видео Шарлот портит военный билет на свое имя. Исполнителя задержали и заключили под стражу.