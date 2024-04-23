Суд оставил под стражей певца Шарлота

«Продлили стражу до 29 мая включительно», — уточнил собеседник издания.
В отношении Эдуарда Шарлота были возбуждены три уголовных дела: два — о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно — об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Поводом для этого стала публикация исполнителем в Сети видеороликов с его участием артиста.
На одном из них Эдуард Шарлот разрывает руками ленту в форме буквы Z в цветах георгиевской ленточки и наступает на нее ногами. На втором видео обнаженный музыкант перепевает песню «День Победы» композитора Давида Тухманова. В ней артист высмеивает падение курса российского рубля. Еще на одном видео Шарлот портит военный билет на свое имя. Исполнителя задержали и заключили под стражу.