Суд оставил под стражей певца Шарлота

На одном из них Эдуард Шарлот разрывает руками ленту в форме буквы Z в цветах георгиевской ленточки и наступает на нее ногами. На втором видео обнаженный музыкант перепевает песню «День Победы» композитора Давида Тухманова. В ней артист высмеивает падение курса российского рубля. Еще на одном видео Шарлот портит военный билет на свое имя. Исполнителя задержали и заключили под стражу.