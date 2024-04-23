На Урале подросток на мотоцикле разбился, наехав на натянутый трос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Подросток-байкер разбился в свердловском поселке Совхозный, наехав на натянутый трос, его подруге оторвало пальцы, она в больнице, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, вечером в понедельник 15-летний водитель спортивного мотоцикла при въезде на частную асфальтированную площадку не заметил натянутый между деревьями металлический трос и наехал на него.
«В результате ДТП подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков. Его пассажир, 14-летняя девочка, с ампутацией пальцев рук доставлена в больницу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент аварии молодой человек находился в мотошлеме и мотокуртке, пассажир средства защиты не использовала. Мотоцикл подростку подарила его бабушка, так как «внук мечтал заниматься мотоспортом».
«Катание было разрешено только на специальной площадке. Права управления мототранспортом юный байкер не имел», — добавили в Госавтоинспекции.