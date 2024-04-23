«Я хотел бы попросить прощения»: треш-стримеру из Волгограда предъявили обвинение за оскорбление бойцов СВО

23 апреля в Волгоград доставили 29-летнего треш-стримера Павла Прокудина, которого накануне задержали в Пензе за оскорбление бойцов СВО. Сегодня следователи предъявили мужчине обвинение по статье 282 УК РФ (унижение достоинства группы лиц). Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи допрашивают фигуранта.
— Я хотел бы попросить прощения за сказанные слова. Я не хотел этого делать, — раскаялся Прокудин.
Сам Прокудин объяснил, что был сильно пьян и не контролировал свои эмоции. Ранее он неоднократно снимал видеоролики с избиением мамы и бабушки, а также девушки. Следователи будут настаивать на изоляции треш-стримера от общества в СИЗО.