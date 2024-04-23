«Я хотел бы попросить прощения»: треш-стримеру из Волгограда предъявили обвинение за оскорбление бойцов СВО

Сам Прокудин объяснил, что был сильно пьян и не контролировал свои эмоции. Ранее он неоднократно снимал видеоролики с избиением мамы и бабушки, а также девушки. Следователи будут настаивать на изоляции треш-стримера от общества в СИЗО.