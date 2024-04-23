Рогов: силы РФ продвинулись до 1 км в районе Работина, заняв опорный пункт ВСУ

«На ореховском направлении есть ощутимые улучшения: юго-восточнее Работина есть продвижение до одного километра, один вражеский опорник уничтожен, еще один перешел под наш контроль. Тем самым не просто улучшена ситуация на этом участке, а идет срезание Работинского выступа — главного достижения украинского наступления 2023 года», — сказал Рогов.