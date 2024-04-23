Пропавших малышей нашли спящими на лавочке в Кентау

Ночью в отдел полиции города Кентау обратилась местная жительница с просьбой о помощи и сообщила, что не может найти двух своих сыновей трех и семи лет.
По словам горожанки, около 17:00 часов, её сыновья, как обычно, вышли во двор поиграть, но не вернулись, хотя уже стемнело. Родственники несколько часов искали, но не смогли их найти.
— Поскольку случай касался безопасности несовершеннолетних, в их поисках задействовали сотрудников полиции города Кентау. Стражи порядка тщательно проверили все возможные места, куда могли пойти дети. Прочесали дворы и опросили возможных очевидцев. В результате проведённых мероприятий пропавших братьев обнаружили в 05:30 часов утра, спящими на скамейке возле многоэтажного жилого дома, на расстоянии около 1 километра от места происшествия.
Обрадовавшись благополучному возвращению детей, их мать поблагодарила сотрудников полиции и пожелала им успехов в работе.