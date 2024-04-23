Аналитик Меркурис: С потерей Часова Яра рухнет оборона ВСУ в Донбассе

Он отметил, что с ликвидацией украинских позиций на данном направлении, российские войска открывают путь для наступления в направлении Днепра. По словам Меркуриса, все становится еще хуже, так как теперь поступает мало новостей о Часовом Яре, но впечатление такое, что там происходят интенсивные бои.