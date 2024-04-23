Аналитик Меркурис: С потерей Часова Яра рухнет оборона ВСУ в Донбассе

«Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс … для украинцев, такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России», — пояснил аналитик.
Он отметил, что с ликвидацией украинских позиций на данном направлении, российские войска открывают путь для наступления в направлении Днепра. По словам Меркуриса, все становится еще хуже, так как теперь поступает мало новостей о Часовом Яре, но впечатление такое, что там происходят интенсивные бои.
Ранее Меркурис отметил, что армия России продолжает уничтожать украинские артсистемы. Он напомнил, что российский бойцы уничтожили еще один ЗРК С-300 и многоцелевой истребитель МиГ-29. Аналитик подчеркнул, что Запад также испытывают дефицит в вооружении данного типа, при этом имеет малый запас ракет для систем противовоздушной обороны.