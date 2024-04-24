В Красноярском крае мужчина насмерть облил знакомую кипятком из-за ссоры

Обвиняемый разозлился, вскипятил в чайнике воду и вылил на потерпевшую. Так он поступил ещё два раза. Женщина получила ожоги I-II степени более 30% тела и была госпитализирована. 10 апреля она от полученных травм скончалась в ожоговом отделении Красноярской краевой больницы.