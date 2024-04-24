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В Красноярском крае мужчина насмерть облил знакомую кипятком из-за ссоры

Жителя Красноярского края будут судить за причинение смертельных ожогов.

Источник: Следственный комитет РФ

В городе Иланский задержали мужчину, который насмерть облил знакомую кипятком. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, обвиняемый временно проживал у 40-летней жительницы Иланского. А 30 марта между ними возник конфликт в ходе совместного распития алкоголя. Мужчина требовал найти его брюки.

Обвиняемый разозлился, вскипятил в чайнике воду и вылил на потерпевшую. Так он поступил ещё два раза. Женщина получила ожоги I-II степени более 30% тела и была госпитализирована. 10 апреля она от полученных травм скончалась в ожоговом отделении Красноярской краевой больницы.

В дальнейшем выяснилось, что у обвиняемого был ещё один конфликт с хозяйкой помещения, где он жил. 23 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс женщине удар ножом в область бедра.

Подозреваемый задержан, его действия квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчине предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.