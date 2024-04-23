В Ростове-на-Дону эвакуировали поликлинику МВД на Московской

Инцидент произошел 23 апреля.
Приблизительно в 16:00 администрация медицинского учреждения срочно вывела сотрудников на улицу. Врачи и медперсонал покинули поликлинику прямо в медицинских халатах.
-Рабочий день подходил к концу, как вдруг нам пришлось немедленно покинуть здание поликлиники, — сообщил один из врачей.
Сотрудники медучреждения уже час не пускают внутрь поликлиники.
Пока что официальных комментариев по данному инциденту не поступало. Территорию оцепили сигналисты лентой, на месте работает Росгвардия.