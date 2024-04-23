Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону эвакуировали поликлинику МВД на Московской

В Ростове-на-Дону эвакуировали поликлинику МВД на Московской, 77.

Инцидент произошел 23 апреля.

Приблизительно в 16:00 администрация медицинского учреждения срочно вывела сотрудников на улицу. Врачи и медперсонал покинули поликлинику прямо в медицинских халатах.

-Рабочий день подходил к концу, как вдруг нам пришлось немедленно покинуть здание поликлиники, — сообщил один из врачей.

Сотрудники медучреждения уже час не пускают внутрь поликлиники.

Пока что официальных комментариев по данному инциденту не поступало. Территорию оцепили сигналисты лентой, на месте работает Росгвардия.