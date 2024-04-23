Turkish Airlines перевела памятку летящим в Латинскую Америку россиянам

В памятке перечисляются дополнительные меры проверки, которые могут применяться к пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу (аэропорт Каракаса), Мексику (Мехико и Канкун), Колумбию (Богота), Кубу (Гавана) и Бразилию (Сан-Паулу).
Направляющимся в Мехико пассажирам необходимы:
- транзитная виза и авиабилет на другой рейс при транзитном рейсе;
- оплаченное пребывание в гостинице на период путешествия;
- билет туда и обратно, если даты авиабилета находятся в пределах срока действия визы для стран, где нужна виза.
При несоблюдении хотя бы одного из этих правил пассажира могут не допустить на рейс. Все правила есть на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В начале марта Turkish Airlines опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам — на русском языке разъяснений не было. В посольстве РФ сообщали, что несмотря на настоятельные обращения дипломатов, эти требования не были опубликованы на русском языке.
После обновления требований к пассажирам Turkish Airlines сняла с рейсов как минимум 50 российских пассажиров, летевших из Турции в Аргентину. В российском посольстве в Буэнос-Айресе заявили, что проблема именно у турецкого перевозчика. Turkish Airlines объясняла новые правила ужесточением правил на прием россиян в странах Латинской Америки. Посольство России в Турции посоветовало россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и подать в суд на перевозчика по месту жительства.