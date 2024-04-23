Turkish Airlines перевела памятку летящим в Латинскую Америку россиянам

После обновления требований к пассажирам Turkish Airlines сняла с рейсов как минимум 50 российских пассажиров, летевших из Турции в Аргентину. В российском посольстве в Буэнос-Айресе заявили, что проблема именно у турецкого перевозчика. Turkish Airlines объясняла новые правила ужесточением правил на прием россиян в странах Латинской Америки. Посольство России в Турции посоветовало россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и подать в суд на перевозчика по месту жительства.