В Шебекино при взрыве дрона-камикадзе пострадали три человека

Дрон-камикадзе упал и сдетонировал в возле проходной промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. При взрыве пострадали три человека. Все трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча. Второй мужчина получил осколочное ранение живота, а третий — осколочные ранения голени и кисти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.