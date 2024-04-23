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В Шебекино при взрыве дрона-камикадзе пострадали три человека

Дрон-камикадзе упал и сдетонировал в возле проходной промышленного предприятия в городе Шебекино Белгородской области. При взрыве пострадали три человека. Все трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки и плеча. Второй мужчина получил осколочное ранение живота, а третий — осколочные ранения голени и кисти, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своем Telegram-канале. Ранее в этот же день господин Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали село Безлюдовка в Шебекинском городском округе. Тогда дрон упал и сдетонировал возле коммерческого объекта. Обошлось без жертв, но взрыв повредил фасад здания.

Регион начал регулярно подвергаться обстрелам на фоне военной операции на Украине. По словам губернатора Гладкова, с момента начала спецоперации от атак со стороны Украины погибли 120 жителей Белгородской области, среди них — 11 детей. Ранения получил за все это время 561 житель региона, включая 51 ребенка.

Что происходит после ввода войск России на Украину. — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».