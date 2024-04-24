Что известно о деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Главное

ТАСС собрал факты о произошедшем.
Обстоятельства дела
- Иванова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в СК. Это предполагает, что сумма взятки составила не менее 1 млн рублей, за что может грозить до 15 лет лишения свободы. Он был задержан на рабочем месте и не признал вину в получении взятки.
- Как пояснил собеседник ТАСС, «преступление относится к особо тяжким».
- В правоохранительных органах сообщили, что замглавы МО давно находился в оперативной разработке.
- Позже суд арестовал Иванова по делу о получении взятки. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».
- Также арестовали обвиняемого в соучастии при получении взятки бизнесмена Сергея Бородина.
- По версии следствия, они «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны.
- Бородин, по данным следователей, поддерживает дружеские связи с Ивановым. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что фирма предпринимателя «исполняла госконтракты» военного ведомства.
Позиция защиты
- Иванов отрицает вину, сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев.
- По словам защитника, в деле замминистра отсутствует факт передачи Иванову денег в качестве взятки: «Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют».
Комментарий Кремля
- Путину доложили о задержании замминистра обороны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что «также заранее был поставлен в известность» глава военного ведомства Сергей Шойгу.
- Комментируя публикации, согласно которым Иванов якобы подозревается в госизмене, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию: «Все эти рассуждения — ничто иное, как спекуляции вокруг этого дела».
Что известно об Иванове
- Иванов родился в Москве в 1975 году. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, в 2004-м — Международную академию маркетинга и менеджмента. Кандидат экономических наук.
- В 1999—2012 годах работал в топливно-энергетическом комплексе. В частности, в 2006—2010 годах занимал должности вице-президента, позднее первого вице-президента ЗАО «Атомстройэкспорт», в 2008—2009 годах — пост зампредправления «Интер РАО ЕЭС». С 2009 по 2012 год был гендиректором Российского энергетического агентства Минэнерго.
- В 2012 году был назначен заместителем председателя правительства Московской области (в этот период пост губернатора Подмосковья занимал Шойгу).
- С 2013 по 2016 год был главой «Оборонстроя» — компании, специализировавшейся на строительстве жилья для военных, а также социально значимых и стратегических объектов военного назначения.
- В мае 2016 года Иванова назначили замминистра обороны. На этом посту он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил, а также закупки в рамках гособоронзаказа.
- Утром 23 апреля 2024 года Иванов принимал участие в заседании коллегии военного ведомства.
Предыдущие громкие случаи
- В предыдущий раз действующего замглавы федерального министерства в России задерживали летом 2023 года. Тогда по подозрению в получении взятки был задержан замруководителя Минцифры Максим Паршин, который вскоре был освобожден от должности.
- В апреле 2023 года была задержана на тот момент экс-замминистра культуры РФ Ольга Ярилова (занимала пост в 2018—2022 годах). Ее заподозрили в хищениях при реализации проекта «Пушкинская карта»