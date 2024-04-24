Что известно о деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Главное

СК РФ 23 апреля сообщил о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля его арестовали на два месяца. Также был арестован его знакомый — бизнесмен Сергей Бородин, которого следствие считает соучастником замглавы ведомства.