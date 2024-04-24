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В Новосибирске осужденные сбежали из колонии-поселения и угодили в тюрьму

В Новосибирске за побег из колонии-поселения осудили двоих мужчин.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Дело рассматривал Калининский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле 2021 года двое осужденных находились в хозяйственном дворе ИК-8 в Новосибирске. Они отогнули профлист и сбежали, их задержали в другом регионе спустя некоторое время.

Мужчин отправили в колонию строгого режима на 5 лет и 4 месяца и на 5 лет и 3 месяца. Также с них взыскали 1,3 млн рублей, потраченных на их розыск.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели».