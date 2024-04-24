В Новосибирске осужденные сбежали из колонии-поселения и угодили в тюрьму

Дело рассматривал Калининский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В июле 2021 года двое осужденных находились в хозяйственном дворе ИК-8 в Новосибирске. Они отогнули профлист и сбежали, их задержали в другом регионе спустя некоторое время.
Мужчин отправили в колонию строгого режима на 5 лет и 4 месяца и на 5 лет и 3 месяца. Также с них взыскали 1,3 млн рублей, потраченных на их розыск.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске будут судить управляющую пансионатом «Рэмели».