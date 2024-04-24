Впервые за сутки ничего не затопило: ситуация с паводком в Самарской области на 24 апреля 2024

В Самарской области продолжается борьба с весенним паводком. В этом году он принес много ущерба жителям и подтопил большое число территорий. Примечательно, что впервые за сутки не затопило ни один дом и ни один участок. Рассказываем, какая в Самарской области ситуация с паводком на 24 апреля 2024 года.
Что затоплено в Самарской области 24 апреля 2024.
Несмотря на то, что за сутки новых подтоплений жилых домов и приусадебных участков в Самарской области не произошло, многие дома и территории все еще остаются во власти воды. Сейчас в регионе подтоплены 129 частных жилых домов, 596 приусадебных участков и три низководных моста.
При этом в пунктах временного размещения находятся пять человек, среди которых нет детей. Серьезная ситуация сохраняется в Волжском районе, на территории которого 17 апреля в поселке Подлесный сельского поселения Черновский из-за подтопления ввели режим чрезвычайной ситуации.
Местным жителям уже оказывают меры материальной поддержки. По словам главы Волжского района, пострадавшим от паводковых вод из областного бюджета выплачивают по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. При этом 44 из 486 принятых заявлений еще рассматриваются.
На каких реках остается высоким уровень воды в Самарской области 24 апреля 2024.
По данным регионального МЧС, уровень воды на реке Самара в поселке Алексеевка повысился на 36 сантиметров. Других повышений на территории региона не наблюдается.
Что освободилось от воды в Самарской области 24 апреля 2024.
За сутки освободились от воды еще шесть жилых домов и 66 приусадебных участков. На большинстве малых рек идет спад уровней воды. Он составляет 2−60 см за сутки. Отмечается, что значения неблагоприятных явлений не превышены.
В Рощинском затоплен водозабор.
В пятницу, 19 апреля, режим повышенной готовности объявили в поселке Рощинский. Это пришлось сделать из-за затопления водозабора и отсутствия питьевого водоснабжения. Как рассказал глава Волжского района Владимир Медведев, за несколько дней уровень воды в реке Самара снизился, сейчас ситуация улучшается.
На данный момент на территории района в пунктах временного размещения эвакуированных людей нет. В Рощинский по резервной схеме подается техническая вода, также для жителей подвозят питьевую воду. В ходе совещания в правительстве Самарской области объявили, что социальные объекты поселка работают в нормальном режиме.
Паводок в Самаре.
Ситуация с паводком в областном центре также остается под контролем. Актуальную обстановку обсудили в администрации Самары. В городе определили территории, которые может подтопить. В основном они находятся в Куйбышевском, Красноглинском и Кировском районах.
— В настоящее время опасности нет. Сейчас уровень воды составляет 31,8 мБС. Ожидается, что он может подняться в диапазоне 32,15 — 32,4 мБС, — рассказали в мэрии.
Также на случай ЧС сформированы списки горожан, которые живут на подверженных риску подтопления территориях. Принять людей готовы и пункты временного размещения. Сейчас районы Самары готовят справки и распространяют памятки о том, как жители должны вести себя в случае критической обстановки: куда можно обратиться, какие нужны необходимы документы, как будут организованы перевозки к пунктам.