Впервые за сутки ничего не затопило: ситуация с паводком в Самарской области на 24 апреля 2024

В Самарской области продолжается борьба с весенним паводком. В этом году он принес много ущерба жителям и подтопил большое число территорий. Примечательно, что впервые за сутки не затопило ни один дом и ни один участок. Рассказываем, какая в Самарской области ситуация с паводком на 24 апреля 2024 года.