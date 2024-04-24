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СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следствие планирует в среду обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает «Коммерсант».

Источник: © РИА Новости

«По данным “Ъ”, задержанного сотрудники ФСБ доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — пишет газета.

«Коммерсант» отмечает, что если следствие будет военным, то правоохранители обратятся в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — то в Басманный суд.

Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласно квалифицирующим признакам части 6 статьи 290 УК РФ, сумма взятки превышает 1 миллион рублей, что является минимальным порогом при особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на 15 лет.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса Минобороны.

СК