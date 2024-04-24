СМИ: замглавы Минобороны Иванова могут отправить под арест в среду

«По данным “Ъ”, задержанного сотрудники ФСБ доставили к следователям центрального аппарата СКР. Ночь Иванов проведет в изоляторе временного содержания (ИВС), а уже в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте», — пишет газета.