Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова

По итогам первого года работы семья Тимура Иванова оказалась самой богатой в Минобороны: в 2016 году вместе с супругой он заработал 69,7 млн руб., свидетельствовала его декларация. При этом 55,5 млн руб. заработала его жена Светлана, а доход замминистра составил 14,2 млн руб. В 2019 году Forbes включил Иванова в список богатейших силовиков России: доход его семьи по итогам 2018 года составил 136,7 млн руб., самого замминистра — 13,6 млн руб. Данные о доходах заместителей главы Минобороны, относящиеся к 2020 году и позже, не раскрывались из-за закона о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.