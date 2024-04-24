За махинации с жильем умерших москвичей запросили большие сроки

В июле 2021 года 147 томов этого уголовного дела поступили на рассмотрение в Останкинский суд Москвы. Однако там все завершилось на стадии предварительных слушаний. Судья решил, что дело должен рассматривать Бабушкинский суд, куда и были переадресованы материалы. Там процесс начался в ноябре 2021 года, но через полгода, когда состоялось около двух десятков заседаний, судья Александр Глухов, обнаружив в нем «существенные и неустранимые в ходе судебного разбирательства нарушения», вернул материалы в прокуратуру. В частности, наиболее существенным нарушением суд посчитал не выясненные следствием обстоятельства создания ОПС. Впрочем, в апелляционной инстанции надзорному ведомству удалось доказать, что судья Глухов поспешил с выводами.