За махинации с жильем умерших москвичей запросили большие сроки

Расследование уголовного дела о махинациях с квартирами было начато 19 апреля 2019 года столичным управлением СКР. В тот день был задержан ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на недвижимость управления Росреестра по Северо-Восточному административному округу Москвы Игорь Сафронов. Причем взяли его, как сообщал СКР, при выносе из квартиры тела скончавшегося в ней пожилого хозяина. Изначально предполагалось, что смерть последнего могла носить криминальный характер. Однако эта версия не подтвердилась. Когда же выяснилось, что недвижимость, которая должна была отойти государству, находится в стадии переоформления на третье лицо, было возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В тот же день задержали и предполагаемую соучастницу преступления Елену Сивалеву. Ее вместе с Игорем Сафроновым и задержанной в 2020 году Анастасией Шикуновой следствие считает создателями и руководителями ОПС, специализировавшегося на махинациях с квартирами умерших одиноких москвичей.
По версии СКР, «решение использовать имеющиеся у него опыт и профессиональные навыки для совершения на постоянной основе тяжких преступлений, связанных с приобретением прав на жилые помещения, легализацией имущества и хищением денежных средств граждан под предлогом заключения с ними договоров купли-продажи квартир» Игорь Сафронов принял в феврале 2015 года. После этого в преступную группу влились еще около двух десятков человек. Причем пополнение рядов ОПС происходило фактически до самого его разоблачения в апреле 2019 года.
Информацию о появлении таковой, по версии следствия, поставлял входивший в ОПС сотрудник уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД России по Москве Николай Качинкин. Интересно, что сыщик вплоть до собственного ареста в мае 2020 года осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела о мошенничестве с жильем.
Остальные обвиняемые, по данным следствия, занимались переоформлением квартир по поддельным документам и легализацией недвижимости. При этом действовали злоумышленники порой весьма топорно. Например, один из договоров купли-продажи квартиры на 3-й Парковой улице между одним из участников преступного сообщества и хозяйкой оказался оформлен датой, следовавшей уже после смерти последней.
Многие из них впоследствии были перепроданы третьим лицам, и департамент городского имущества Москвы инициировал в судах разбирательства по отчуждению такой недвижимости и выселению из нее новых собственников. Впрочем, успехом увенчались не все процессы.
В зависимости от роли каждого фигурантам помимо мошенничества инкриминировали легализацию имущества, полученного преступным путем, а также создание преступного сообщества или участие в нем (ч. 4 ст. 174.1 и ст. 210 УК РФ).
Отметим, что в ходе начавшегося расследования большая часть махинаторов признала свою вину и сразу стала сотрудничать со следствием, давая показания друг на друга. В частности, о том, что в группу входит полицейский Николай Качинкин, правоохранители узнали от Елены Сивалевой.
В июле 2021 года 147 томов этого уголовного дела поступили на рассмотрение в Останкинский суд Москвы. Однако там все завершилось на стадии предварительных слушаний. Судья решил, что дело должен рассматривать Бабушкинский суд, куда и были переадресованы материалы. Там процесс начался в ноябре 2021 года, но через полгода, когда состоялось около двух десятков заседаний, судья Александр Глухов, обнаружив в нем «существенные и неустранимые в ходе судебного разбирательства нарушения», вернул материалы в прокуратуру. В частности, наиболее существенным нарушением суд посчитал не выясненные следствием обстоятельства создания ОПС. Впрочем, в апелляционной инстанции надзорному ведомству удалось доказать, что судья Глухов поспешил с выводами.
В итоге в августе 2022 года это дело досталось другому судье Бабушкинского суда Людмиле Костюниной, которая и довела процесс до финальной стадии. В ходе прений максимальные сроки — 19 и 18 лет колонии строгого режима — гособвинитель запросил для экс-сотрудника Росреестра Игоря Сафронова и бывшего полицейского Николая Качинкина. Двум другим предполагаемым организатором преступного сообщества — Елене Сивалевой и Анастасии Шикуновой — прокурор попросил назначить 15 и 16 лет колонии соответственно. Остальным участникам ОПС грозит от 6 лет и 11 месяцев до 14 лет лишения свободы.
Олег Рубникович